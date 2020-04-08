Москва, , 08:34 — REGNUM Роспотребнадзор дал родителям рекомендации по организации рабочего места школьника на дистанционном обучении дома. Главное, чтобы рабочее место располагать слева у окна для достаточного освещения, сообщается на сайте ведомства.

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Во время учебных занятий необходимо сохранять правильную рабочую позу. Мебель должна соответствовать росту ребёнка. Если на столе стоит компьютер, то монитор должен находиться перед глазами школьника.

Для снятия напряжения и профилактики переутомления через каждые 30−45 минут занятий необходимо проводить физкультурные минутки и гимнастику для глаз.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с профилактикой коронавируса Министерство просвещения РФ рекомендовало перевести школьников на дистанционное обучение.

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