Иркутск, , 08:17 — REGNUM В Иркутской области умер второй пациент, у которого был подтвержден диагноз «коронавирус». За Об этом 8 апреля сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Сообщается, что жертвой коронавируса стал 88-летний мужчина, который был на лечении в Иркутской областной инфекционной больнице. Вместе с ним лечение проходила его жена.

На данный момент в Приангарье выявлено 14 человек с коронавирусом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый смертельный случай от коронавируса был зафиксирован в Иркутской области 6 апреля. Первым пациентом скончавшимся от коронавируса стал мужчина в возрасте 62 лет.

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