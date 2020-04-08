Амстердам, , 08:00 — REGNUM Министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге 7 апреля заявил на пресс-конференции, что власти страны предлагают активное применение двух мобильных приложений в борьбе с коронавирусом. Условием для их применения является гарантия, что они не будут нарушать неприкосновенность частной жизни пользователей.

Одно приложение даёт сигнал в случае контакта с лицами, у которых выявлено заражение коронавирусом. Второе приложение сообщает пользователю о возможном наличии у него симптомов заражения. По словам министра, такие приложения уже разработаны и в настоящее время проходят проверки.

Де Йонге заявил, что гарантия полной конфиденциальности является обязательным условием для внедрения приложений. Кроме того, он отметил, что внедрение будет иметь смысл лишь в том случае, если достаточно людей поставят их на свои устройства. Пока неизвестно, будет ли установка приложений обязательной.