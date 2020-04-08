Вашингтон, , 08:08 — REGNUM За минувшие сутки в США от коронавируса скончались 1736 человек, что стало новым антирекордом для страны. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса 8 апреля.

Всего от коронавируса в США скончались 12,7 тыс. человек. Больше всего жертв в Нью-Йорке — 4009. Город считается центром эпидемии в США. Число выявленных случаев заражения достигло 398 тыс., выздоровели — 22 тыс. человек.

Напомним, 4 апреля в США умерли 1344 человека. Это стало самым большим числом жертв коронавируса. Новый антирекорд был поставлен 8 апреля. США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом.

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