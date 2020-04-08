Белогорск, Амурская область, , 07:46 — REGNUM Жители Белогорска в Амурской области намерены отпраздновать снятие режима самоизоляции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом жители города попросили главу Белогорска Станислава Мелюкова на его личной странице в Instagram. Один из жителей предложил не раздавать маски, а продавать, а на вырученные деньги организовать городской салют.

«Салюты и без администрации будут в День снятия самоизоляции», — пошутил в ответ глава Белогорска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области 12 апреля могут отменить режим самоизоляции.