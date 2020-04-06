Оренбург, , 13:18 — REGNUM В Оренбургской области с 12 апреля население может приступить к нормальной жизни. Однако снятие режима самоизоляции зависит от сознательности и благоразумия каждого жителя. Об этом заявила во время прямого эфира в Insagram министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

«Очень надеемся, что с 12 числа мы должны приступить к обычной жизни. Но это зависит от каждого из вас. От гражданской позиции, благоразумия каждого жителя зависит, как быстро вернемся к обычной жизни», — подчеркнула глава регионального минздрава, обращаясь к жителям.

Напомним, в Оренбургской области указом губернатора жесткий режим самоизоляции продлен с 6 по 12 апреля. Ранее в правительстве области заявили о том, что эпидситуация находится под контролем. В регионе стоит задача выявить всех приезжих из других субъектов России. На автомобильных въездах организованы контрольные посты и ведётся анкетирование.

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