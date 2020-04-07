Владимир, , 19:04 — REGNUM Во Владимирской области возобновилась работа стоматологических клиник и ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Также разрешили продолжать деятельность рынкам и торговым центрам, если на их территории продаются товары первой необходимости.

С 6 апреля возобновить работу разрешили автосервисам и автомойкам, при условии, что они соблюдают все меры профилактики коронавирусной инфекции. Для этого должна быть нанесена разметка для соблюдения дистанции между посетителями не менее 1,5 метра, сотрудники и посетители должны быть в защитных масках, помещения должны тщательно дезинфицировать и проветривать каждые два часа.

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