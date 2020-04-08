Лхаса, Китай, , 05:27 — REGNUM Строительство последних двух из 47 тоннелей 435-км железной дороги, связывающей города Лхаса и Ньингчи в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, завершено, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Главный тоннель, расположенный в городе Ньингчи, имеет длину 11 560 метров на средней высоте 3100 метров над уровнем море при максимальной глубине залегания 1200 метров. Считается, что это один из самых сложных тоннелей из когда-либо построенных.

Загарский тоннель протяженностью 8,7 км, построенный в городе Шаньнань, пересекает семь разломов сложных геологических структур. Завершение строительства этих двух тоннелей увеличило общую протяженность тоннелей на данной железной дороги до 216,5 км. А это почти половина ее протяжённости.

При этом, 75% всей протяженности железной дороги Лхаса-Ньингчи занимают мосты и тоннели и более 90% ее пролегает по Тибетскому нагорью на высоте более 3000 метров над уровнем море.

Строительство началось в 2014 году с участием 20 тыс. строителей, ожидается, что дорога будет сдана в эксплуатацию уже в 2021 году. Дорога рассчитана на движение поездов со скоростью 160 км/ч.