Мехико, , 04:56 — REGNUM Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Мексике достигло 2785, из них 141 — с летальным исходом, сообщил глава эпидемиологической службы мексиканского министерства здравоохранения Хосе Луис Аломиа 7 апреля на своей странице в Twitter.

За последние 24 часа в стране зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции, а также 16 смертельных случаев от заболевания COVID-19.

В настоящее время под наблюдением врачей находятся еще 7526 пациентов, которые могут быть заражены.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля глава министерства здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль объявил, что власти страны не собираются вводить режим всеобщего карантина из-за распространения коронаирусной инфекции.

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