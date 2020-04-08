Большой Камень, Приморский край, , 02:12 — REGNUM Руководство Дальневосточного федерального университета прокомментировало ситуацию вокруг сокращения своего филиала в городе Большой Камень. Согласно официальной позиции вуза, университет следует требованию Рособрнадзора о прекращении образовательной деятельности в филиале в городе Большой Камень, которое было подписано 1 апреля 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ДВФУ.

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Все обучающиеся будут переведены в Инженерную школу ДВФУ с сохранением основы обучения — платной или бесплатной.

«Учитывая, что до конца апреля университет переведен на электронную форму обучения, которая исключает посещение аудиторных занятий, учебный процесс для студентов большекаменского филиала продолжится в прежнем режиме, то есть из дома. Фактически для них меняется лишь юридический статус — они становятся студентами головного вуза», — отметили в университете.

Также отмечается, что сотрудники и преподаватели филиала будут трудоустроены в подразделения ДВФУ во Владивостоке, им также окажут содействие в решении социально-бытовых вопросов и транспортном обеспечении.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Большой Камень закрывается филиал Дальневосточного федерального университета.