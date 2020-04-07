Владивосток, , 12:02 — REGNUM Врио ректора ДВФУ Алексей Кошель 6 апреля, на основании решения Рособрнадзора от 1 апреля 2020 года, подписал приказ о прекращении ведения образовательной деятельности в филиале ДВФУ в Большом Камне в Приморье.

Читайте также: ДВФУ переходит на электронное обучение из-за коронавируса

«С учётом решения учёного совета ДВФУ от 16 марта 2020 года, директор филиала Ольга Зинченко обязана организовать перевод студентов и работников вуза в Инженерную школу ДВФУ и Профессиональный колледж», пишет ИА PrimaMedia.

Естественно, не все студенты и преподаватели могут себе позволить переезд во Владивосток. Студенты и преподаватели обратились в краевое правительство, к губернатору Олегу Кожемяко с просьбой сохранить единственный в городе вуз.

«Никто не знает, как продолжать обучение. Как быть четверокурсникам без дипломов? Как быть преподавателям без работы? Мы — студенты филиала ДВФУ и преподавательский состав — просим, чтобы нас не закрывали и дали возможность всем студентам с первого курса получить образование», — пишут авторы петиции.

Приморцы активно подписывают петицию.

Между тем жители Большого Камня считают, что закрытие филиала повлечёт отток населения из города и усугубит социальную напряжённость.

Как сообщало ИА REGNUM, ДВФУ перешёл на электронное обучение своих студентов из-за коронавируса.