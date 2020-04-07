Екатеринбург, , 22:39 — REGNUM Не исключается, что давно запланированную реконструкцию парка «Зелёная роща» в Екатеринбурге придётся отложить. Об этом заявил глава города Александр Высокинский.

Мэр признал, что территорию парка давно бы уже реконструировали, если бы не долгое обсуждение проекта.

«Но тут, как говорится, жизнь такая», — сказал градоначальник в эфире «Студии 41».

Начатое нужно завершать до конца, но если будет выбор — платить зарплаты бюджетникам или реконструировать парк, то работы остановят, добавил Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, проект реконструкции парка вызвал дискуссию среди общественников. Планировалось, что рощу реконструируют за ближайшие полгода.

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