Монтевидео, , 20:53 — REGNUM Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у большей части пассажиров австралийского круизного лайнера Greg Mortimer, который стоит на якоре у берегов Уругвая. Об этом 7 апреля сообщает SBS News.

Судно стало на якорь у берегов Уругвая на прошлой неделе, после выхода в океан из аргентинского порта Ушуая. Сходить на берег пассажирам и экипажу круизного лайнера запрещено.

На борту Greg Mortimer находятся 132 туриста из Австралии, Новой Зеландии и Великобритании, а также 85 членов экипажа, большинство из них являются гражданами Филиппин. основная часть пассажиров старше 70 лет, коронавирус выявлен у 128 человек на борту лайнера. В настоящее время на судне находятся уругвайские медики, прибывшие сюда 5 апреля.

По данным, поступившим от медиков, пассажиры с выявленным коронавирусом не были изолированы на судне, поэтому случаев заражения на самом деле может быть гораздо больше. С борта лайнера были эвакуированы шесть пациентов, чьё состояние вызывало беспокойство у врачей.

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