Анкара, , 20:35 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 перевалило в Турции за отметку в 34 тыс. человек, сообщил 7 апреля в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его информации, за последние сутки число выявленных заражений возросло с 30 217 до 34 109.

При этом число умерших дошло до 725 человек.

«Сегодня мы провели 20 023 теста, выявили 3 892 новых случая заражения, всего заразившихся насчитывается 34 109. Мы потеряли за день 76 пациентов, всего умерло 725. Вылечились на сегодняшний день 256, всего 1582 пациента», — написал Коджа.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день во всем мире выявлено около 1,28 млн заражённых коронавирусом, из которых умерло 72 тыс. человек.

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