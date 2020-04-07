Душанбе, , 19:17 — REGNUM В Аштском районе Согдийской области Таджикистана прошла торжественная церемония награждения 95-летнего ветерана Великой отечественной войны Собирджона Бобокалоноваюбилейной медалью «75 лет Победы».

Награду ветерану вручали Генеральный консул Российской Федерации в городе Ходженте Андрей Варламови руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) Ходжента Иван Иванов.В награждении также приняли участие: советник министра обороны Республики Таджикистан по Согдийской области генерал-майор Азам Косымов, председатель Аштского районаЗариф Мирдадо, председатель Совета ветеранов Аштского района Зафар Мамаджанов, председатель сельсовета АштаШавкат Рахматджонзода, родственники ветерана, соседи.

Гости по очереди выразили своё уважение к бывшему десантнику-штурмовику.

«Мы помним и гордимся вами!», — отметил Иван Иванов.

«Огромное Вам спасибо за Победу!», — поблагодарил Андрей Варламов.

Бобокалонов радушно и тепло принял всех гостей, рассказав им о своём героическом прошлом.

По информации совета ветеранов района, Собирджон Бобокалонов родился 24 июля 1925 года в Таджикской ССР Ленинабадской области (сейчас Согдийская) Аштском районе, сельсовете Ашт. В ноябре 1941 года начал свою службу в Туркмении, с 1943 по 1945 годы охранял воздушное пространство города Москвы в десантно-штурмовой части. В 1945 году участвовал в освобождении Чехословакии от фашистов. Закончил службу 4 мая 1949 года в Будапеште (Венгрия).

Ветеран имеет орден Отечественной войны, три медали «За оборону Москвы», многочисленные юбилейные награды Великой Отечественной войны.

У Бобокалонова семеро детей и более пятидесяти внуков и правнуков.

Сейчас в Аште проживает 10 ветеранов Великой Отечественной войны, из которых самому «молодому» — 95 лет, самому старшему — 104 года.