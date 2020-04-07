Каир, , 18:21 — REGNUM Правительство Египта объявило о запрете на проведение любых массовых мероприятий из-за распространения коронавируса COVID-19.

Уже заявлено, что запрет коснётся даже традиционных массовых разговений в священный для мусульман месяц Рамадан, который начинается в конце апреля.

Ранее правительство распорядилось о закрытии всех мечетей и молельных помещений в стране для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Отмечено, что Коптская православная церковь Египта ещё 21 марта объявила о закрытии всех храмов и запретила посещение монастырей из-за пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Египте до 15 апреля приостановлено международное авиасообщение и действует комендантский час.

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