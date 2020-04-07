Ростов-на-Дону, , 18:20 — REGNUM В Ростовской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией будет расти. На это указал главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

«Необходимо наращивать количество тестируемых, а, значит, прирост больных будет только продолжаться. Также нужно осознавать, что завозы инфекции из других регионов страны, где заболеваемость выше, будут продолжаться», — сказал глава регионального управления Роспотребнадзора.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области заболевшие коронавирусной пневмонией жители заразились во время зарубежных поездок и посещения неблагополучных субъектов России. На Дону подтверждено 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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