Ростов-на-Дону, , 18:10 — REGNUM Заболевшие коронавирусной пневмонией жители Ростовской области заразились во время зарубежных поездок и посещения неблагополучных субъектов России. Об этом сообщил главный санитарный врач Донского региона Евгений Ковалёв, передаёт ИА REGNUM.

«Отмечаются случаи завоза инфекции не только из-за рубежа, но и других территорий нашей страны. Там, где эпидемиологическая обстановка более сложна, чем в Ростовской области. Случаи таких завозов зарегистрированы в шести городах и районах области. Установлено, что половина из числа заболевших посещали неблагополучные страны, часть были заражены непосредственно в России», — уточнил глава регионального Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дону, согласно официальной информации, случаи заболевания COVID-19 были подтверждены в Ростове-на-Дону, слободе Кашары, городах Семикаракорск и Новошахтинск. При этом упоминался Новочеркасск, однако позже он был исключён из списка муниципалитетов, где выявлены случаи заражения коронавирусом.

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