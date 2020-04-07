Ростов-на-Дону, , 17:39 — REGNUM В Ростовской области выявили почти 1,5 тыс. человек, контактировавших с заболевшими коронавирусной пневмонией жителями. Об этом сообщил главный санитарный врач Донского региона Евгений Ковалёв, передаёт ИА REGNUM 7 апреля.

По его словам, по всем гражданам, заразившимся коронавирусом, определён круг контактных — почти 1,5 тыс. человек. В ближайшее время их возьмут под врачебный контроль.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области по последним данным выявлено 17 случаев заболевания COVID-19. Под наблюдением остаются 3,3 тыс. человек. В регионе действует режим всеобщей изоляции, в рамках которого запрещено безосновательно покидать жилые помещения.

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