Токио, , 15:54 — REGNUM Новая игра в серии Resident Evil получит подзаголовок Village. Об этом 7 апреля сообщает портал Biohazard Cast, ссылаясь на внутренние источники.

Инсайдеры сообщают, что одним из центральных антагонистов проекта станет «ведьма» — она умеет управлять насекомыми и постоянно преследует главного героя. Известно также, что важную роль в сюжете Village сыграет Крис Рэдфилд, он будет часто появляться в воспоминаниях персонажей.

Напомним, Resident Evil 8 — это находящаяся в разработке видеоигра в жанре «ужастик с элементами выживания». Разработчики пока официально не анонсировали работу над проектом.

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