Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM Иногородние студенты Северо-Западного института управления РАНХиГС смогут вернуться из Петербурга в родные регионы за счет вуза. В пресс-службе РАНХиГС корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что переезд имеет рекомендательный характер.

В общежитиях вуза в Петербурге сейчас проживают более 200 иногородних студентов, им предлагают вернуться домой и продолжить дистанционное обучение уже там. Расходы на билеты до дома будут компенсированы за счет средств института.

Собирать заявления от студентов на материальную помощь, не более затрат на железнодорожные и авиабилеты, будут до 12 апреля. Спустя три дня, 15 апреля, в вузе планируют сформировать приказ о выплатах, а уже 20 апреля деньги перечислят на расчетные счета студентов.

Ранее правительство Петербурга приняло постановление, где вузам рекомендуют помочь студентам, проживающим в общежитиях, вернуться в родные регионы.

Все студенты, проживающие в общежитиях РАНХиГС, ежедневно проходили обязательный медицинский осмотр, учащимся измеряли температуру, симптомы болезни не выявлены ни у одного из студентов, все проживающие чувствуют себя хорошо.

«Мы уверены, что в столь непростой период времени решение вуза является очень важным, ведь в подобных ситуациях нам всем необходимы забота и поддержка близких людей. Искренне благодарим наших студентов за проявленные сознательность и ответственность. Жилые кампусы Института стали для них домом в Петербурге и местом самоизоляции в условиях пандемии коронавируса. Учащиеся СЗИУ РАНХиГС показали пример того, как необходимо вести себя в подобных ситуациях, сумели эффективно организовать учебный процесс и личный досуг в стенах общежитий, соблюдая режим самоизоляции», — сообщили в пресс-службе вуза.

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