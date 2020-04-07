Саратов, , 15:41 — REGNUM О недовольстве родителей школьников из-за отсутствия единой платформы рассказала замминистра образования Саратовской области Ирина Чинаева.

Саратовские образовательные учреждения дистанционно работают уже второй день, а вопросов поступает на горячую линию много. Замглавы ведомства отметила, что педагоги для работы используют разные сайты, что способствует разгрузке учебных платформ. Зарегистрироваться на них детям не составляет большого труда.

«Просьба: с пониманием отнестись — это необходимая оргработа», — добавила Чинаева.

На 6 апреля электронными платформами пользуется 85% обучающихся в крупных городах, сообщает КП-Саратов. Больше всего в Балакове — почти 90% школьников работают с этими платформами. В отдаленных территориях показатель в среднем 46%. Работы на бумажных носителях — не более 7%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все образовательные учреждения Саратовской области с 6 апреля переведены на дистанционное обучение. Форму работы (электронная, телефонная, индивидуальный план, домашнее обучение) образовательные организации определяют самостоятельно.

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