Саратов, , 14:46 — REGNUM Все образовательные учреждения Саратовской области с 6 апреля переведены на дистанционное обучение. Форму работы (электронная, телефонная, индивидуальный план, домашнее обучение) образовательные организации определяют самостоятельно. По вопросам процесса обучения жители могут обратиться к руководителю учреждения, в котором учится ребенок. Педагогам на период дистанционной работы сохранят все положенные выплаты в полном объеме.

Дошкольные учреждения осуществляют прием детей в дежурные группы, при наличии заявления от родителя о предоставлении места в нерабочий период.

Льготным категориям обучающихся будут предоставлены сухие пайки. Периодичность и механизм выдачи продуктового набора осуществляет администрация муниципального района.

Выпускники старших классов смогут сдать ЕГЭ с 8 июня, ОГЭ с 9 июня. Подававшие заявки на досрочную сдачу, будут сдавать экзамены в основное время. По всем возникающим вопросам жители региона могут обращаться на круглосуточную горячую линию, организованную министерством образования Саратовской области по телефону: 8 (8452) 49-21-07 .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 апреля, в Саратове в 11 детских садах работают 11 дежурных групп, посещают которые 28 детей.

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