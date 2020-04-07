Цхинвал, , 15:28 — REGNUM Со дня подписания соглашения об объединенной российской военной базе в Южной Осетии 7 апреля исполнилось 10 лет. Об этом сообщает посольство России в республике на своей странице в Facebook.

«С тех пор 4-я военная база является гарантом мира и безопасности в Республике Южная Осетия», — говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве РФ подчеркнули, что российская база защищает суверенитет республики и помогает поддержанию мира в регионе.

Стоит отметить, что кроме российских военнослужащих на 4-й военной базе проходят службу более 450 граждан Южной Осетии.