Вашингтон, , 14:51 — REGNUM Авторы Half-Life: Alyx выпустили видео, посвящённое созданию системы перемещения в игре. Оно было опубликовано 6 апреля на официальном YouTube-канале Valve.

В ролике разработчики проекта рассказали, как создавалась система перемещения в Alyx и показали некоторые ранние прототипы проекта. В частности, они разобрали все три «способа путешествовать» в игре: «резкий телепорт», «плавный телепорт» и «скольжение».

Напомним, Half-Life: Alyx — это новая VR-игра от американской компании Valve. Она была высоко оценена геймерами и критиками.

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