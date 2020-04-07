Вильнюс, , 13:49 — REGNUM В Литве всё меньше остаётся городов, в которых отсутствуют случаи заболеваний COVID-19. О первых заболевших сообщили самоуправления Висагинаса, Молетай, Друскининкай, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 апреля.

«По моим данным, в пятницу женщина обратилась к нашим врачам из-за болей в почках. Она была доставлена в Вильнюс, где в субботу был проведён тест на коронавирус. Специалисты предполагают, что она могла заразиться от своего мужа, который 24 марта вернулся из Германии», — написал в Facebook мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас.

В Литве в настоящий момент идёт четвёртая неделя всеобщей изоляции, карантин формально действует до 13 апреля, однако власти Литвы уже пообещали его продлить до начала мая. Заболело 880 человек, 14 человек скончались.