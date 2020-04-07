Москва, , 13:38 — REGNUM Администрация мессенджера WhatsApp ограничила пересылку неавторских сообщений до одного раза, сообщили 7 апреля на сайте компании.

Часто пересылаемые сообщения, которые используются для широкой рассылки информации, помечаются символом в виде двойной стрелки. Он означает, что пользователь, приславший сообщение, не является его автором.

«Мы приняли решение ограничить пересылку таких сообщений. Теперь их можно переслать только в один чат за раз», — говорится в сообщении. В компании отметили, что за последнее время выросло количество таких сообщений.

Это, в свою очередь, может привести к распространению дезинформации. Поэтому WhatsApp принял решение замедлить рассылку, так как сервис позиционирует себя как площадку для личного общения.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что в некоторых странах мира будет запущена платежная система WhatsApp Pay.

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