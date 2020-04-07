Москва, , 13:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму, в которой пожелал скорейшего выздоровления, сообщили 7 апреля в пресс-службе Кремля.

«Уважаемый господин премьер-министр, хотел бы выразить свою искреннюю поддержку в этот непростой для Вас момент», — говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что энергия, оптимизм и чувство юмора Джонсона помогут победить болезнь, вызванную коронавирусом.

Напомним, 27 марта премьер-министр Великобритании объявил, что заражен коронавирусом. До 5 апреля он продолжал работать в режиме самоизоляции, после чего Джонсона госпитализировали.

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