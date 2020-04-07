Москва, , 11:44 — REGNUM Лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, ведущий научный сотрудник ФГБУН Институт молекулярной биологии Анна Кудрявцева в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила, что в связи с угрозой дальнейшего распространения эпидемии коронавируса крайне важна консолидация общества:

«Можно долго дискутировать на тему того, насколько опасен вирус — мы не знаем этого до конца. Но очень важно, чтобы мы сейчас создали те механизмы, которые при подобном сценарии позволят нам спастись в будущем. И уже только поэтому стоило консолидироваться и предпринять те серьёзные карантинные меры, которые были приняты.

У меня, слава Богу, в период карантина есть возможность продолжить работу, не ставя никого под угрозу заражения, но вижу, что люди сейчас ведут себя очень по разному. Есть те, кто продолжает разгуливать по улицам, ничего не боясь, и таких хотелось бы припугнуть, но это напугает остальных. Так что очень неоднозначная ситуация.

В целом же граждане ведут себя сознательно. Но обществу необходимо почувствовать эту самую социальную ответственность. Это очень важно для будущих лидеров. Каждый человек должен понимать, что он несёт ответственность не только за себя, но и за всех окружающих. Хотя бы идти на какие-то уступки, понимая, что определённые действия могут навредить окружающим. В будущем такая позиция поможет не просто развиваться, а развиваться успешно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с тем, что пик коронавирусной эпидемии ещё не пройден, президент России Владимир Путин в своём втором обращении к нации заявил о необходимости продления нерабочих дней до 30 апреля включительно.

По данным Роспотребнадзора, на 7 апреля в 81 регионе страны зарегистрировано 7497 случаев коронавируса. ИА REGNUM ведёт трансляцию о том, как Россия борется с COVID-19.

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