Нижний Новгород, , 10:55 — REGNUM В Поволжье по состоянию на 10:30 мск 7 апреля выявлено 49 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в Приволжском федеральном округе выросло до 306, сообщает оперативный штаб России.

Так, 19 новых случаев заражения выявлено в Пензенской области, 11 — в Пермском крае, шесть — в Саратовской области, четыре — в Удмуртии, три — в Чувашии, по два — в Башкирии, Кировской и Ульяновской областях.

С учетом новых данных общее число подтверждённой COVID-19 в Нижегородской области составило 56 случаев, 51 — в Пензенской области, 41 — в Татарии, 32 — в Пермском крае, 25 — в Саратовской области, 20 — в Кировской области, 17 — в Самарской области, 14 — в Оренбургской области, 13 — в Марий Эл, 12 — в Башкирии, девять — в Удмуртии, по шесть — в Мордовии и Чувашии, четыре случая — в Ульяновской области.

Всего в Поволжье к настоящему моменту выздоровели 53 человека, шесть человек скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех регионах Поволжья в настоящее время действует режим повышенной готовности, которые предполагает всеобщую самоизоляцию для граждан. При этом с 6 апреля множество предприятий после нерабочей недели возобновили деятельность.