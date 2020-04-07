Москва, , 10:19 — REGNUM Певица, народная артистка России Валерия, как и многие граждане России, в связи с мировой эпидемией коронавируса соблюдает карантинные мероприятия, но при этом, находясь в самоизоляции, много работает и не оставляет любимых занятий. На вопрос корреспондента ИА REGNUM, как ей удаётся обходится без уныния в такое сложное время, она, в частности, ответила:

«Я очень сочувствую тем, у кого заболели родные люди, кто находится в какой-то крайне сложной экономической ситуации. Всё сложно, но все мы плывём в одной лодке: этот кризис касается абсолютно всех без исключения. Но я понимаю одно: это тоже когда-то закончится. Сейчас нужно только перетерпеть. Но если впадать в уныние, что является, кстати, делом грешным, то это не поможет выходу из ситуации совершенно никак. Есть какие-то вещи, на которые мы не можем повлиять, значит, нужно изменить к ним отношение.

Поэтому мне кажется, что в это время как никогда необходимо сохранять оптимизм, говорить друг-другу хорошие слова, слова поддержки, поднимать друг-другу настроение. Это на самом деле и с медицинской точки зрения очень правильно. Если мы занимаемся физическими упражнениями или смотрим позитивный фильм, или что-то полезное делаем, то в организме вырабатываются эндорфины — гормоны радости. Они тоже по-своему укрепляют иммунитет. Поэтому всё в нашем организме взаимосвязано. И уныние, даже с физиологической точки зрения, просто вредно.

Нужно делать всё, чтобы гнать от себя дурные мысли и пытаться ориентировать, настраивать себя на лучшее. Я просто оптимист ещё такой неисправимый. Поэтому считаю, что действовать нужно только так. Разные бывают ситуации, крайне тяжёлые в жизни, но я никогда не убивалась над своими какими-то бедами. Поэтому надо смотреть вперёд: мы живы, мы всё переживём, жизнь продолжается».

Напомним, накануне, 6 апреля, известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM по поводу вынужденной самоизоляции и нерабочих дней, объявленных в России в связи с мировой эпидемией COVID-19, напомнил, что человек так устроен, что адаптируется к любым условиям жизни.

Также Пригожин говорит, что он как человек, который ответственен за своих близких и выбравший однажды «путь к своей мечте», теперь не знает слова «депрессия» и не понимает, что такое «уйти в себя». По признанию продюсера, находясь в самоизоляции, он занят даже больше, чем был занят во время не самоизоляции.

Точно так, по словам Пригожина, поступает и его жена — Валерия — которая в нерабочие дни успевает не только записывать песни и клипы, но и заниматься дома йогой, спортом, уроками английского и французского языков, вокалом и многим другим.

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