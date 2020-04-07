Кишинёв, , 09:58 — REGNUM В Молдавии число людей, умерших от последствий коронавируса COVID-19, к 7 апреля достигло 21 человека, в то время как 40 человек выздоровели. Об этом, как передает ИА REGNUM, сообщила министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну.

Таким образом, из числа разрешившихся случаев заражения более трети завершились летально, а около чуть менее двух третей — выздоровлением.

За последние 12 часов в республике от последствий коронавируса умерли два человека. Оба — мужчины старше 65 лет

Всего в Молдавии к 7 апреля зафиксировано 965 подтвержденных случаев коронавируса, из них 77 человек находятся в тяжелом состоянии. В республике действует режим чрезвычайного положения в связи с распространением вируса.

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