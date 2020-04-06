Улан-Удэ, , 13:39 — REGNUM На территории Бурятии с начала пожароопасного сезона зарегистрировали 13 лесных пожаров на общей площади около 183 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Причиной большей части из них стало неосторожное обращение с огнём, а также выжигание травы. В первые сутки удалось потушить более 83% пожаров.

«За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 19 лесных пожаров на общей площади около 135 га», — сообщили в правительстве.

Напомним, пожароопасный период стартовал на территории пяти бурятских лесничеств с 1 апреля. Ещё в трёх лесничествах — с 3 апреля. Как сообщало ИА REGNUM, до осенних дождей жителям запрещено разводить в лесах костры, бросать предметы, способные вызвать пожар.

Читайте также: В Бурятии начался пожароопасный период