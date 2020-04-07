Ташкент, 7 апреля 2020, 09:37 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 472, сообщили 7 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Выздоровели 30 человек, скончались двое. Число выявленных случаев указано по состоянию на 10:00 (8:00 мск). Вечером 6 апреля сообщалось о 457 заразившихся коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, с 6 апреля в Ташкенте, Нукусе и областных центах Узбекистана ввели режим обязательной самоизоляции. С 30 марта жителям республики запретили пользоваться личным автотранспортом.
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