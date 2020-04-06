Горно-Алтайск, , 15:05 — REGNUM Организовать работу по обработке специальными растворами общественных мест призвал глава Республики Алтай Олег Хорохордин руководителей районов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, дезинфекции подвергнут остановки, тротуары, общественный транспорт и так далее.

По словам главного врача Центра гигиены и эпидемиологии республики Геннадия Архипова, для этого есть запас дезинфицирующих средств, а также ручные ранцевые распылители. Впрочем, глава призвал рассчитать необходимые площади, чтобы сформировать заявку на закупку растворов.

Напомним, на территории республики до сих пор нет ни одного подтверждённого случая заражения коронавирусной инфекцией. Тем не менее, как сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции здесь сохранится до конца апреля.

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