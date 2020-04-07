Воронеж, , 07:39 — REGNUM Весенняя посевная кампания началась во всех районах Воронежской области по данным на 6 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Под урожай 2020 года хозяйствами заготовлено 121,1 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур — на 12% больше плана. Сев начали все районы региона. На данный момент сельхозкультурами уже засеяно 332 тыс. га или 19% от плана. Сев ранних зерновых и зернобобовых выполнен на 56% (273 тыс. га), сев сахарной свеклы выполнен на 7%.

Состояние озимых под урожай 2020 года оценивается как хорошее на 53% площади (421,8 тыс. га), удовлетворительное на 42% площади (335,7 тыс. га). На 5% (42 тыс. га) состояние озимых неудовлетворительное.