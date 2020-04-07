Панама, , 04:52 — REGNUM Общее количество случаев заражения новым коронавирусом в Панаме возросло до 2 100 человек, заявила главный эпидемиолог государства Лурдес Морено, 6 апреля сообщает газета La Prensa.

За время эпидемии в стране от коронавирусной пневмонии скончались 55 человек. В настоящее время 88 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля из-за угрозы распространения коронавируса нового типа в Панаме был объявлен общенациональный карантин.

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