Вашингтон, , 02:07 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пообещал регулярно сдавать анализы на наличие коронавируса нового типа. Об этом американский лидер заявил на брифинге в Белом доме.

Также вице-президент США Майк Пенс будет регулярно тестироваться на предмет наличия COVID-19.

«Думаю, что мы сделаем, вероятно, достаточно много тестов, это не самая плохая идея. Вы знаете систему тестирования — сейчас она очень быстрая и простая», — добавил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объяснил высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По его словам, в Соединенных Штатах выявлено больше всего случаев в мире потому, что в стране проведено наибольшее количество тестов — 1,7 млн.

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