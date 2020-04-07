Казань, , 09:07 — REGNUM Получить цифровой пропуск в Татарии теперь можно не выходя из дома, сообщают в министерстве цифрового развития РТ.

Не нужно отправлять смс-сообщения и получать коды на выход. Для этого необходимо зайти на сайт covid19.tatarstan.ru, создать свой личный кабинет с указанием паспортных данных и номера телефона. Иностранные граждане смогут использовать вид на жительство, миграционную карту или визу. Жители, зарегистрировавшиеся через смс, смогут войти в свой личный кабинет через код, полученный в первом сообщении.

В системе цифровых пропусков уже зарегистрировалось более 457 тыс. жителей республики, выдано почти 810 тыс. смс-пропусков для выхода из дома. Половина кодов была запрошена для выезда на дачу.

Персональные данные жителей Татарии будут храниться в системе, созданной в прошлом году Ак Барс Банком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 2 апреля в системе выдачи цифровых пропусков зарегистрировалось более 65 тыс. жителей республики.

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За передвижение по Татарии без специального пропуска со 2 апреля вводятся штрафные санкции. Чтобы получить разрешение, гражданину необходимо направить бесплатное SMS-сообщение на номер 2590 с указанием фамилии, имени и отчества, адреса регистрации. В обязательном порядке необходимо раскрывать цель поездки. Передвижение будет считаться разрешенным, когда гражданин получил ответное SMS-сообщение с уникальным кодом разрешения, в котором указан период его действия.

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