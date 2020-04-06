Брюссель, , 23:56 — REGNUM Подготовку к поэтапному выходу из режима социальной изоляции, введённого в связи с угрозой распространения коронавируса, объявили власти Бельгии. Об этом 6 апреля сообщила премьер-министр королевства Софи Вильмес.

В своём видеообращении к согражданам Вильмес пояснила, что возвращение к нормальной жизни в стране будет происходить поэтапно. Для подготовки к переходному периоду премьер-министром Бельгии была создана рабочая группа, в которую вошли эксперты в области медицины, экономисты и социологи.

Предполагается, что специалисты будут определять сроки и параметры отмены мер социальной изоляции. Вильмес предупредила соотечественников о предстоящем длительном периоде восстановления и заявила, что отныне жизнь «разделится на до и после COVID-19».

Режим ограничений в стране будет действовать до 19 апреля. За его соблюдением следит полиция, нарушителям грозят серьёзные штрафы.

В Бельгии на сегодняшний день выявлено более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом. Количество погибших с подтверждённым коронавирусом достигло 1632 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении карантина по коронавирусу в Бельгии до 19 апреля.

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