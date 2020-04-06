Париж, , 23:40 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что морально поддерживает премьер-министра Британии Бориса Джонсона, находящегося в реанимационном отделении с коронавирусом COVID-19, и пожелал ему скорее миновать это испытание.

Об этом Макрон написал 6 апреля на своей страница в Twitter.

«Всю свою поддержку выражаю Борису Джонсону, его семье и британскому народу в этот тяжёлый момент. Я желаю ему быстрее преодолеть это испытание», — написал Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта Джонсон сообщил о выявлении у него коронавируса. Затем, 5 апреля канцелярия главы британского правительства заявила, что он доставлен в больницу для планового осмотра.

Вечером 6 апреля стало известно, что Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии и подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

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