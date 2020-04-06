Трентон, США, , 23:32 — REGNUM Снижение темпов роста новых случаев заражения коронавирусом отметил губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи 6 апреля в своём Twitter.

Мерфи отметил сглаживание кривой роста числа выявленных случаев заражения на территории штата с 24% 30 марта до 12% на настоящий момент, 6 апреля. При этом губернатор уточнил, что пока ещё рано «праздновать победу», так как до пика остаётся ещё около полутора недель.

Губернатор штата пояснил, что меры социального дистанцирования ослаблять нельзя, так как это может вызвать перегрузку системы здравоохранения в четыре раза. Такая перегрузка может привести к катастрофическим последствиям.

Кроме того, Мерфи сообщил о подписании им указа, позволяющего вернуться на работу некоторым госслужащим, вышедшим на пенсию, без изменений пенсионного статуса. По словам Мерфи, это сделано с целью помочь справиться с возникшей чрезвычайной ситуацией.

В настоящее время американский штат Нью-Джерси является вторым в США штатом по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом после штата Нью-Йорк.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Луизианы заявили, что коек с ИВЛ хватит лишь на два-три дня