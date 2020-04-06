Эр-Рияд, , 23:03 — REGNUM Полный комендантский час введён в ряде городов Саудовской Аравии, включая столицу, передаёт 6 апреля Al Arabiya.

Комендантский час вводится на все 24 часа. Люди могут покидать дома лишь для покупки самого необходимого — продуктов питания и лекарств, причём с 15:00 до 06:00 (время местное). В остальные часы на улицах показываться запрещено даже для походов в продовольственные магазины.

Под действие этих мер также подпадают такие города как Джидда, Эль-Хуфуф, Табук, Даммам, Дахран. Вводятся эти меры и в ряде провинций — в Эль-Хубаре, Таифе, Эль-Катифе и Джидде. Ужесточение вводится в рамках мер противодействия распространению коронавируса.

Напомним, в Саудовской Аравии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 2605, летальных исходов заражения вирусом SARS-CoV-2 в Саудовской Аравии уже 38.

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