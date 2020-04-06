Женева, Швейцария, 6 апреля 2020, 22:20 — REGNUM Количество умерших от коронавирусной пневмонии в мире составило 67 594 человека, сообщает 6 апреля Всемирная организация здравоохранения.
Кроме того, общее число выявленных заражений коронавирусом SARS-CoV-2 составило 1 210 956 человек.
Самые высокие темпы распространения пандемии по-прежнему сохраняются в Северной Америке и в Европе.
В частности, негативными лидерами среди стран являются США, Испания, Италия и Турция.
Как сообщало ИА REGNUM, эпицентрами пандемии остаются американский штат Нью-Йорк, Италия и Испания.
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