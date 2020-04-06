Вашингтон, , 22:05 — REGNUM Среди военнослужащих армии и флота США выявлено свыше 1 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает 6 апреля Associated Press со ссылкой на Пентагон.

В частности, к вечеру 6 апреля стало известно о 1132 заражённых военных. Помимо этого, 303 случая заражения коронавирусом зафиксировано в различных подразделениях Национальной гвардии США.

Наибольшее число заражённых выявлено в рядах ВМС, где коронавирус поразил 431 моряка, из которых 150 являются членами экипажа авианосца «Теодор Рузвельт».

Как сообщало ИА REGNUM, США сохраняют первое место в мире по количеству людей, заразившихся коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Свыше ста граждан Албании излечились от коронавируса