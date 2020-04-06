Сан-Томе, , 20:55 — REGNUM О первых подтверждённых случаях инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Сан-Томе и Принсипи заявил премьер-министр страны Жоржи Бом Жезуш, сообщает 6 апреля Синьхуа.

Жезуш заявил, что в Сан-Томе и Принсипи тестирование подтвердило наличие коронавируса у четырёх человек. Анализы были сделаны в Габоне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сан-Томе и Принсипи оставалась одной из трёх африканских стран, в которых не было выявлено ни одного случая заражения COVID-19.

Теперь коронавирусом, по официальной информации, не затронуты в Африке лишь Коморские острова и Лесото.

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