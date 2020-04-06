Екатеринбург, , 20:36 — REGNUM В Екатеринбурге сразу в нескольких местах появились большие очереди — из-за новых ограничений или вопреки им. Об этом сообщают горожане в городских сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Жителям пришлось столкнуться со скоплением людей в разных частях города. Больше всего горожан удивило столпотворение в миграционном центре на улице Сулимова, где люди находились очень близко друг к другу. Кроме того, наблюдались очереди в отделениях некоторых банков — в ряде случаев клиентам пришлось даже ждать на улице, лишь бы соблюсти социальную дистанцию.

Также жители отметили, что из-за удлинённых интервалов в метрополитене вновь стали скапливаться пассажиры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев пристыдил горожан, которые решили прогуляться в выходной по центру Екатеринбурга. Глава региона был неприятно поражён расслабленностью гулявших. В Свердловской области действует режим самоизоляции.

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