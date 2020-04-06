Иерусалим, , 22:00 — REGNUM В преддверии одного из главных еврейских праздников — Песаха — некоторые израильтяне попытались поехать к своим родственникам, живущим в других городах страны, однако были задержаны полицией. Об этом сообщает 6 апреля The Times of Israel.

Задержаны и возвращены на место проживания более 300 человек. Ожидается, что полиция усилит ограничивающие продвижение меры по мере приближения праздника из-за опасения распространения коронавируса.

Празднование Песаха в 2020 году длится с 8 по 15 апреля.