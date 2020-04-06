Анкара, , 19:52 — REGNUM В Стамбуле строятся две крупные больницы для людей, заразившихся коронавирусом, заявил 6 апреля в ходе обращения к нации президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, в Стамбуле будут построены две инфекционные больницы на тысячу коек. При этом одна больница сооружается на территории бывшего международного аэропорта имени Ататюрка.

«Мы начали в связи с эпидемией строить в Стамбуле две инфекционные больницы, рассчитанные на 1000 коек. Они строятся на территории аэропорта Ататюрка и в районе Санджактепе», — сказал Эрдоган в телеэфире.

Он заявил, что новые больницы должны принять первых пациентов уже через 45 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ во всём мире выявлено свыше 1,13 млн. заразившихся коронавирусом COVID-19. Из них около 63 тыс. человек умерло.

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