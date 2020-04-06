Москва, , 19:47 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский раскритиковал злоупотребляющих имбирем, лимоном и чесноком, в качестве «лекарства» от коронавируса они не работают, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

«Ничего из этого на самом деле не предотвращает заражение. Более того, многие обжигают себе систему пищеварения, у них обостряются такие болезни, как панкреатит, гастрит, холецистит и так далее», — отметил Жириновский.

Он также указал на то, что цены на лимон и имбирь в России взлетели совершенно неоправданно.

ФАС проведет проверки в связи с ростом цен на эту продукцию в стране.

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